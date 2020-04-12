تركيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 56956 والوفيات إلى 1198

أعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 56956 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198.

وسجلت الوزارة 4789 إصابة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة منذ يوم أمس السبت.

وأضافت الوزارة أنها رصدت انخفاضا في عدد مرضى كورونا الخاضعين للعلاج في وحدات العناية المركزة والخاضعين لأجهزة التنفس الاصطناعي.

فيما وبلغ عدد المتعافين من كورونا في تركيا 3446 شخصا بعد تسجيل 481 حالة شفاء جديدة اليوم.

وذكرت الوزارة أن الفحوصات الطبية التي أجرتها الهيئات الصحية للكشف عن الإصابة بالفيروس شملت حتى الآن 376110 مواطنين.

من جهتها، أشارت وكالة "الأناضول" إلى تدني نسبة الوفيات مقارنة مع الإصابات.