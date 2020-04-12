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ترامب عن كورونا: لجأنا إلى الرب وبلادنا تواجه تحديات فريدة من نوعها


ركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالته إلى الشعب بمناسبة عيد الفصح، على تحدي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، متعهدا باحتواء الأزمة الحالية.

وأقر ترامب في الرسالة المنشورة على موقع البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تواجه "تحديات فريدة من نوعها" ناجمة عن الفيروس الجديد.

وتابع: "لجأنا إلى الرب بطلب الإرشاد والراحة والأمل، وشهدنا خلال هذه الفترة الصعبة المبادئ الأساسية للمسيحية - الحب والرحمة والعطف - التي تنعكس في العديد من أعمال الشجاعة والسخاء والعناية بالشعب الأمريكي".

ولفت إلى أن عددا لا يحصى من المتطوعين استجابوا لنداءات المساعدة في مجتمعاتهم، قائلا إنهم يؤدون "عملا استثنائيا لمساعدة جيرانهم في زمن الحاجة".

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