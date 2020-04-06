ترامب يهدد بوقف استيراد النفط ويقر "قطاع الطاقة الأمريكي ضرب في الصميم"

هدد الرئيس الامريكي دونالد ترمب، الاثنين، بفرض رسوم على الواردات وعدم استيراد النفطا الأجنبي "إذا بقي سعر النفط على حاله"، فيما أقر بأن قطاع الطاقة الأمريكي "ضرب في الصميم".

وقال ترامب، في مؤتمره الصحفي اليومي، إذا بقي سعر النفط على حاله فسأفرض رسوما على الواردات وذلك سيعني بوضوح أننا لا نريد نفطا أجنبيا

واشار ترامب، الى أن قطاع الطاقة الأمريكي ضرب في الصميم مؤخرا ولكننا نأمل أن نتجاوز هذه الأزمة في المستقبل القريب.

وحول تداعيات تفشي مرض كورونا، اوضح ترامب نعمل مع بعض الدول الصديقة لتجربة جدوى بعض اللقاحات في مواجهة مع فيروس كورونا، مؤكدا سنعيد فتح الولايات المتحدة الأمريكية في أقرب فرصة ممكنة

واشار ترامب: نحن بصدد إنشاء محطة طبية فدرالية في العاصمة واشنطن، مبينا قمنا بشراء كميات مهولة من عقار هيدروكسي كلوروكوين وسط مؤشرات على قدرته على مكافحة كورونا

واعتبر ان هناك مؤشرات مبشرة لاستخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا سنبدأ غدا بتوزيع ملايين الأقنعة في عدة ولايات أمريكية