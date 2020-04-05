تركيا تعلن عن اختبارات ناجحة على حيوانات للقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، عن تنفيذ اختبارات ناجحة على الحيوانات للقاح واعد ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال أستاذ علم الطب في جامعة "حجة تبة"، الذي يدخل ضمن اللجنة العلمية التركية الخاصة بدراسة المرض، آتيش قره، في تغريدة نشرها عبر "تويتر": "هناك أخبار جيدة. تم، بواسطة إبرة دقيقة على ضمادة، حقن حيوانات بلقاح ضد فيروس كورونا، يخلق أجسادا مضادة له ويمنعه من الالتحاق بالخلايا".

وأضاف قره، الذي نشر في تغريدته صورة توثق الضمادة التي تحتوي على إبرة دقيقة: "والآن حان الوقت لاختبار ما إذا سيستطيع هذا اللقاح حماية الإنسان من المرض".

وسبق أن أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، أن بلاده تعمل على 7 مشاريع خاصة بتطوير لقاحات ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" و7 مشاريع أخرى في مجال تصميم الأدوية لمعالجة المرض.

وتعتبر تركيا الدولة الـ9 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ23934 حالة، والـ12 من حيث عدد الوفيات بالوباء بـ501 حالة.

وتعمل مجموعة من دول العالم بشكل نشط على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا وفي مقدمتها الصين، التي قالت سابقا إن لديها 8 مشاريع خاصة بذلك، والولايات المتحدة، التي بدأت اختبارات سريرية في مارس الماضي، وروسيا، التي تحدثت عن 3 تركيبات واعدة لها، وكذلك بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وتركيا.