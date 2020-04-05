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ترامب عن عقار لكورونا تحت الاختبار: قد أتناوله!


أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه لعقار لا يزال تحت الاختبار لعلاج فيروس كورونا المستجد، قائلا إنه قد يتناول هذا الدواء بنفسه ويشجع آخرين على أن يفعلوا المثل، بعد موافقة الأطباء.

وكان ترامب قد واجه في بادئ الأمر انتقادات لتهوينه من أخطار الفيروس، حيث تذبذبت تصريحاته بين تحذير الأميركيين من خطورته والشكوى من تكاليفه الاقتصادية.

وعكست تصريحات ترامب المتفائلة، السبت، بشأن مزايا استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكوين" لمكافحة الملاريا من أجل علاج "كوفيد-19"، توجهه لإضفاء مزايا على هذا الأمر حتى رغم أنه لا يزال تحت الاختبار وجمع البيانات.

وقال ترامب: " قد أتناوله. عليّ أن أسأل أطبائي في ذلك لكن قد أتناوله"، رغم أن اللجنة الأوروبية قالت الأسبوع الماضي إنه لم تثبت فعالية هذا الدواء في معالجة "كوفيد 19".

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، أنه ثبت عدم إصابة ترامب ب‍كورونا، بعد خضوعه للاختبارات مرتين.

وقال ترامب إن الحكومة الاتحادية لديها 29 مليون جرعة من الدواء، وأضافته لمخزونها الوطني، وأضاف أنه طلب من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رفع تعليق لطلبية أميركية من هذا الدواء أيضاً.

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