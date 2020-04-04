ايران: خمسة أيام ونعلن النتيجة النهائية لدواء يعالج كورونا

قال المدير العام لقسم الدواء والمواد في منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، غلام حسين مهرعليان، السبت، أن نتائج الاختبارات النهائية لدواء “فافيبيرافير” المضاد لفيروس كورونا سيتم الاعلان عنها في غضون الايام الخمسة المقبلة.

وأضاف، مهرعلیان، ان الشركات الايرانية المعرفية كشفت تركيبة هذا الدواء والمواد الاولية الداخلة فيه ونجحت في انتاج نحو 5 آلاف قرص منه وسيبدأ العمل بانتاجه بحجم صناعي بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات ونيل النتائج المتوخاة.

ونوه الى ان ايران ستصدر هذا الدواء الى البلدان الاخرى في حال التوصل الى النتائج المطلوبة كما انها نجحت في انتاج جميع المواد الاولية الداخلة في تركيبته.