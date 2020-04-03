تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي في مؤتمر صحفي، إن "إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2039 حالة"، مشيرا إلى أنه "تم تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 25".

وأضاف أنه "من بين الإصابات، هنالك 1663 حالة نشطة لاتزال تتلقى المتابعة الصحية، و41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة"، مشيرا إلى أن "هناك 351 حالة تماثلت للشفاء".