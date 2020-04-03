معهد ايطالي: لا دلائل علمية على بقاء كورونا في الهواء

نفى رئيس المعهد العالي للصحة في إيطاليا سيلفيو بروزافيرو، الجمعة، وجود دلائل علمية تفيد ببقاء فيروس كورونا المستجد في الهواء لفترة.

وقال بروزافيرو خلال مؤتمر صحفي، تعليقاً على ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن تقرير علمي بهذا الصدد زعمت فيه أن المرض المميت وصل إلى البيت الأبيض، إنه "لا يوجد حاليا أي دليل على أن فيروس كورونا المستجد ينتشر في الهواء".

وأضاف العالم الإيطالي: "كان هذا معروفا في سياقات معينة مثل تلك الصحية. ولكن في الوقت الحالي تشير الأوراق العلمية إلى أن الطرق الرئيسية لانتشار الفيروس تجري عبر الرذاذ (من الأنف أو الفم) ومن خلال الاتصال المباشر (بين شخص بآخر)".

وأشار إلى "وصول تعميم جديد من وزارة الصحة بشأن تعزيز استخدام المسوحات الاختبارية لرصد حالات انتشار الفيروس في مختلف مناطق البلاد".

وأكد بروزافيرو "تباطؤ وتيرة انتشار عدوى (COVID-19)"، منوهاً بأنه "لا توجد منطقة في إيطاليا لا ينتشر فيها الفيروس".

وشدد على "انتشار واسع للجائحة في بعض المناطق"، قائلا: "من هنا يأتي النداء للإبقاء على التزام عال المستوى بالتوصيات والقيود المعتمدة".