نيويورك تسجل أعلى معدل وفيات يومي من كورونا وتستنجد

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، اليوم الجمعة، إن الولاية شهدت أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، مسجلة 562 حالة وفاة إضافية في جميع أنحاء الولاية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2935.

وحذر كومو من أن الناس ستلقى حتفها في المدى القريب بسبب نقص أجهزة التنفس الصناعي وأسرة المستشفيات ودعا إلى الدفع بموارد من كل الولايات المتحدة إلى نيويورك لمساعدة الولاية في أزمتها المتنامية، حسبما نقلت "رويترز".

يذكر أن الاقتصاد الأمريكي فقد نسبة من الوظائف في مارس/ آذار، منهيا بشكل مفاجئ نموا تاريخيا في التوظيف استمر 113 شهرا على التوالي، إذ تسببت إجراءات صارمة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد في إغلاق شركات ومصانع، مما يؤكد بشكل شبه تام ركودا وشيكا.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن أرباب العمل خفضوا الوظائف بمقدار 701 ألف وظيفة في الشهر الماضي بعد زيادة في فبراير/ شباط بلغت 275 ألفا، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 من 3.5 في المئة.

وبحسب مسح أجرته "رويترز" لآراء اقتصاديين، كان من المتوقع أن تنخفض الوظائف غير الزراعية بمقدار 100 ألف وظيفة الشهر الماضي، مما يوقف سلسلة قياسية من الزيادة في التوظيف بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2010. وكان من المتوقع صعود البطالة إلى 3.8 في المئة.