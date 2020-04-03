إقالة قبطان حاملة الطائرات الامريكية المنكوبة بالفيروس

أقيل قبطان حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس ثيودور روزفلت" من منصبه بعد قوله إن البحرية الأمريكية لم تفعل ما يكفي لوقف تفشي فيروس كورونا على متن السفينة.

ووجّه القبطان بريت كروزير رسالة إلى رؤسائه حثهم فيها على التحرك للحؤول دون موت قوات أمريكية، خارج إطار الحرب.

لكن القائم بأعمال قائد البحرية الأمريكية، توماس مودلي، قال إن القبطان "أبدى رأياً ضعيفاً للغاية"

وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 100 شخص على متن السفينة أصيبوا الفيروس

ماذا قال القائم بأعمال القوات البحرية الأمريكية؟

أبلغ مودلي الصحفيين يوم امس الخميس أن الكابتن كروزير تم فصله بسبب تسريب الرسالة إلى وسائل الإعلام.

وقال إن الرسالة "خلقت انطباعاً بأن البحرية لم ترد على أسئلته".

ويجري حالياً عزل أفراد طاقم السفينة غير المصابين، وهم أكثر من 4 آلاف شخص، في غوام.

يأتي ذلك بعد أن صرحت حاكمة إقليم الجزيرة الأمريكية في غرب المحيط الهادئ أنهم يمكنهم البقاء طالما لم يكن لديهم أي تفاعل مع السكان المحليين.

وكانت الحاكمة قالت سابقاً إنه سيتم نقل الأفراد غير المصابين بالفيروس على متن حاملة الطائرات إلى فنادق أو إلى الحجر الصحي في قاعدة بحرية.

وحتى الآن، لا يُسمح للبحارة بالابتعاد عن رصيف القاعدة البحرية في الجزيرة