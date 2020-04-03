الصفحة الدولية

وزير الصحة الإيراني: الايام المقبلة ستشهد تغييرا جذريا في مكافحة إيران لكورونا


قال وزير الصحة الايراني، انه نظرا لخطة الغربلة للكشف عن المصابين، تمكنا من كشف حالات جديدة اكبر وخلال الأيام القادمة ستبرز آثار التحسن على هؤلاء الاشخاص، وسيشهد وضع ايران تغييرا جذريا على الصعيد العالمي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي قال عقب تواصله عبر الفيديو مع مسؤولي منظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط، أكد ان مسؤولي وخبراء هذه المنظمة أعربوا عن تقديرهم لإيران لتنفيذها خطة التعبئة الوطنية لمكافحة كورونا، ودعوا إلى الإستفادة من تجربة إيران في عامة منطقة شرق المتوسط.

وفي تصريح له على هامش هذا الاجتماع، قال وزير الصحة: تمكنا حتى اليوم من تغطية 90 بالمائة من السكان في مشروع الغربلة الوطني للكشف عن المصابين بكورونا.

وبشأن السبب بزيادة عدد حالات الكشف عن المصابين الجدد، أوضح الوزير انه نظرا لتنفيذ خطة الغربلة، تمكنا من كشف عدد اكبر من الحالات الجديدة من الإصابة بــ"كوفيد19" في البلاد، وفي الأيام المقبلة، ستبرز آثار التحسن لهؤلاء الأشخاص بشكل أكبر، وسيشهد وضع إيران تغييرا جذريا على الصعيد العالمي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المانيا.. انتهاء الحجر الصحي لميركل وعودتها إلى مقر المستشارية
معهد ايطالي: لا دلائل علمية على بقاء كورونا في الهواء
نيويورك تسجل أعلى معدل وفيات يومي من كورونا وتستنجد
ترامب يخضع مجددا لاختبار كورونا.. والبيت الأبيض يعلنها
إقالة قبطان حاملة الطائرات الامريكية المنكوبة بالفيروس
وزير الصحة الإيراني: الايام المقبلة ستشهد تغييرا جذريا في مكافحة إيران لكورونا
كورونا.. الصين تدق ناقوس الخطر مجدداً
لقاح محتمل لـ"كورونا" يحقق نتائج مبشرة في دراسة على الفئران
مسؤول صحي إيطالي: فيروس كورونا تحت السيطرة في روما
حاكم نيويورك: 433 وفاة بسبب كورونا في الولاية منذ يوم الأربعاء
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك