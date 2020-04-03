وزير الصحة الإيراني: الايام المقبلة ستشهد تغييرا جذريا في مكافحة إيران لكورونا

قال وزير الصحة الايراني، انه نظرا لخطة الغربلة للكشف عن المصابين، تمكنا من كشف حالات جديدة اكبر وخلال الأيام القادمة ستبرز آثار التحسن على هؤلاء الاشخاص، وسيشهد وضع ايران تغييرا جذريا على الصعيد العالمي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي قال عقب تواصله عبر الفيديو مع مسؤولي منظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط، أكد ان مسؤولي وخبراء هذه المنظمة أعربوا عن تقديرهم لإيران لتنفيذها خطة التعبئة الوطنية لمكافحة كورونا، ودعوا إلى الإستفادة من تجربة إيران في عامة منطقة شرق المتوسط.

وفي تصريح له على هامش هذا الاجتماع، قال وزير الصحة: تمكنا حتى اليوم من تغطية 90 بالمائة من السكان في مشروع الغربلة الوطني للكشف عن المصابين بكورونا.

وبشأن السبب بزيادة عدد حالات الكشف عن المصابين الجدد، أوضح الوزير انه نظرا لتنفيذ خطة الغربلة، تمكنا من كشف عدد اكبر من الحالات الجديدة من الإصابة بــ"كوفيد19" في البلاد، وفي الأيام المقبلة، ستبرز آثار التحسن لهؤلاء الأشخاص بشكل أكبر، وسيشهد وضع إيران تغييرا جذريا على الصعيد العالمي.