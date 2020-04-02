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مسؤول صحي إيطالي: فيروس كورونا تحت السيطرة في روما


أعلن المدير الصحي للمعهد الوطني الإيطالي للأمراض المعدية "لاتزاور سبالانزاني"، فرانشيسكو فايا، أن انتشار فيروس كورونا المستجد أصبح تحت السيطرة في العاصمة روما.

وأوضح فايا، في تصريح لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، اليوم الخميس: "كنت متفائلا منذ البداية ولا أزال كذلك، والبيانات الوبائية تعطينا الحق، على الأقل حتى الآن".

وأضاف المسؤول الصحي الإيطالي مع ذلك: "لكن هذا لا يعني أن الحرب انتهت، ونحن سننتصر. ويجب على الناس الاستمرار بالبقاء في المنزل".

وتابع: "لنأخذ على سبيل المثال المعطيات الخاصة بالمصابين المتواجدين في مستشفى سبالانزاني... إنها بقيت ثابتة على مدى أيام، ولم يأت إلينا مؤخرا بشكل تلقائي تقريبا ويقتصر الأمر على تحويلات من مراكز صحية أخرى".

وأشار فايا الى أن "170 شخصا تركوا المستشفى أمس بعد تماثلهم للشفاء"، وأردف: "هذا الوضع يعكس إلى حد ما الأحوال في المنطقة بأكملها... نحن في وضع يقع تحت السيطرة، وبشكل خاص في روما، لا ينتشر COVID-19 على نطاق واسع في قلب المدينة. باستثناء بعض البؤر الصغيرة".

وشدد فايا على أهمية "الطوق الصحي المفروض على العاصمة"، مبينا: "يجب أن نواصل حصر الفيروس في ضواحي روما، ويجب علينا مهاجمته هناك، دراسة سلوكه، كيفية انتشاره وإدراك مدى كثافته".

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات ب‍فيروس كورونا المستجد بـ115242 حالة، والثانية من حيث الحصيلة العامة للمصابين بأكثر من 115 ألف حالة.

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