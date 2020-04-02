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البنتاغون يطلب 100 ألف كيس جثة لوفيات كورونا المحتملة


طلبت إدارة الطوارئ الأميركية “فيما” من البنتاغون، اليوم الخميس، 100 ألف كيس جثة لاستخدامها في رفع الجثامين المحتملة لوفيات جائحة كورونا التي تضرب البلاد، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ.

وأضافت بلومبرغ نقلاً عن مسؤولين في وكالة إدارة الطوارئ، اليوم الخميس، أن الطلب تم تسليمه إلى وزارة الدفاع الأميركية، للحصول على 100 ألف كيس جثة، وأشارت إلى أن البنتاغون سيرسل 50 ألف كيس جثة لديه في وقت قريب إلى الوكالة، في حين سيتم تأمين العدد المتبقي عبر شرائها، ولم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي لغاية الآن من مسؤولي البنتاغون، أو وكالة إدارة الطوارئ الأميركية حول هذا الأمر.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض أن ما بين 100 ألف – 240 ألف شخص في عموم الولايات المتحدة سيفقدون حياتهم جراء وباء كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة 920 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4 آلاف و90 شخصا، أمس الأربعاء.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ارتفاع عدد الإصابات بين العاملين فيها إلى 1405 حالات، كما أعلنت وفاة موظف آخر جراء إصابته بالفيروس، مما يرفع عدد الوفيات إلى خمس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم سيتجاوز المليون شخص، وأن عدد الوفيات سيصل 50 ألفا خلال أيام.

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