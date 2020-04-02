الداخلية السعودية: منع التجوال في مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارا من اليوم

أعلنت المملكة العربية السعودية عن فرض حظر التجوال على مدى 24 ساعة يوميا في جميع أرجاء مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية تصريحه بأن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها سلطات المملكة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية في الحرمين الشريفين للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيهما وسلامتهم.

وأكد المصدر أن حظر التجول على مدى 24 ساعة يفرض في المدينتين مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، مشيرا إلى أن منع الدخول والخروج ذلك لا يشمل الفئات المستثناة من منسوبي المؤسسات الحيوية في القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.