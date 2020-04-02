بعد إصابة وزير الصحة الإسرائيلي.. نتنياهو ورئيس الموساد في الحجر الصحي

افادت وسائل اعلام، الخميس، بدخول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين دخلا في العزل الصحي "الالزامي"، وذلك بعد الاعلان عن اصابة وزير الصحة بفيروس كورونا.

وقالت وسائل اعلام إن نتنياهو دخل الحجر الإلزامي مرة أخرى بعد الإعلان عن إصابة وزير الصحة الإسرائيلي ب‍فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بأن رئيس الموساد يوسي كوهين دخل في العزل الصحي ايضا.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني، أن ذلك جاء بعدما خالط كوهين وزير الصحة الذي تم رسمياً إعلان إصابته ب‍فيروس كورونا.

وأثبتت الفحوصات إصابة وزير الصحة الإسرائيلي ياكوف ليتزمان وزوجته ب‍فيروس كورونا في الوقت الذي ارتفعت فيه عدد الإصابات إلى أكثر من ستة آلاف حالة، فيما أُعلنت وفاة ستة أشخاص بعد تسجيل 734 حالة أمس الأربعاء.

وكان نتانياهو قد خضع للفحص بعد إصابة مستشارة له ب‍فيروس كورونا لكن نتائج الفحوصات التي أجريت له جاءت سلبية. وخضع نتانياهو (70 عاماً) لعزل ذاتي حتى وقت متأخر أمس الأربعاء لكن لم يتضح إن كان قد عقد أي لقاء مع ليتزمان في الآونة الأخيرة أم لا.