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الرئاسة الروسية: لا مباحثات حاليا مع الرياض بشأن أسواق النفط


قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا والسعودية لم تبدآ بعد المشاورات بشأن الوضع حول سوق النفط، التي تشهد هبوطا حادا في الأسعار مؤخرا.

جاء ذلك خلال إيجاز صحفي للمتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس، قائلا إنه "لا يجري حتى الآن أي حديث حول إبرام صفقات جديدة بدلا من (أوبك+)".

وردا على سؤال فيما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لعقد مشاورات على مستوى القادة اليوم أو غدا بشأن النفط، قال بيسكوف: "لا توجد أية مشاورات".

وانخفضت أسعار النفط بنحو النصف منذ أن أخفقت "أوبك" ومنتجون كبار آخرون من بينهم روسيا الشهر الماضي في تمديد اتفاقهم بشأن الإنتاج".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس أن موسكو والرياض ستتوصلان إلى اتفاق نفطي "في غضون أيام".

وأكد الرئيس الأمريكي على "قدرة موسكو والرياض على تسوية الخلاف بينهما من أجل إعادة خفض مستوى الإنتاج، ما سيساهم في ارتفاع أسعار النفط مجدد".

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