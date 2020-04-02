وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته مصابان بفيروس كورونا

كشف مصدر حكومي إسرائيلي اليوم الخميس عن إصابة وزير الصحة يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا.

ونقلت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية عن المصدر قوله: "تم تشخيص وزير الصحة يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا".

وبحسب المصدر "سيواصل الوزير ليتسمان الحفاظ على جدول أعمال منتظم من منزله، وفقا للتوصيات الطبية".

وأضاف المصدر بأن "جميع الأشخاص الذين التقوا به في الأسبوعين الماضيين سيتم وضعهم في الحجر الصحي الإجباري".

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن مساء الأربعاء، فرض قيود صارمة على الحركة في مدينة "بني براك" شرق تل أبيب التي تعيش فيها أغلبية من اليهود المتزمتين بعد تفشي وباء كورونا فيها.

كما حذر نتنياهو من أن إسرائيل على مفترق طرق إما أن تنجح في كبح انتشار وباء كورونا، أو تتدهور إلى حالة يموت فيها آلاف الإسرائيليين.

وقال نتنياهو إن "الحكومة والتربية والجيش والناس كلنا نبذل جهودا جبارة للتغلب على حرب الفيروس التي فرضت علينا. الأولوية الآن هي إنقاذ حياة آلاف أرواح الإسرائيليين".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 6092 من بينها 25 حالة وفاة، و95 حالة حرجة.