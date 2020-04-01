أمير الكويت يناشد الجميع البقاء في المنازل وعدم التجمع

نقل رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح الأربعاء، مناشدة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، للجميع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، لاسيما البقاء في المنازل وعدم التجمع. وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد ، في تصريح صحفي بعد لقاء أمير البلاد ، وفقا لوكالة “كونا”، “إن صاحب السمو [الشيخ صباح الأحمد] حريص على عودة المواطنين الكويتيين من الخارج، وتوفير كل الاحتياجات لمن يقيم على هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين في سبل المعيشة”.

وأطلع الشيخ صباح الخالد، أمير البلاد على آخر مستجدات عمل الحكومة لمواجهة وباء “كورونا”، وعلى الوثيقة الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء في وقت متأخر من ليلة البارحة.

وأكد الشيخ صباح الخالد، أن اهتمام أمير البلاد ينصب على حماية الصحة العامة في البلاد، والتأكيد على التعاون مع مجلس الأمة، فيما يتعلق بالتشريعات المطلوبة لاستكمال كل الإجراءات لتسهيل تطبيق كل ما يتعلق بخطة الطوارئ، والالتزام بتعديل القوانين التي تسهل من الإجراءات لمواجهة المستجدات في هذه الأزمة الصحية.

واعتمدت الحكومة الكويتية، أمس، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية؛ لمواجهة الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس “كورونا”.

وجاءت أبرز التوصيات التي اعتمدتها الحكومة الكويتية، بمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من صندوق المشروعات ومحفظة التمويل الزراعي.

كما تضمنت التوصيات تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع، فضلا عن الالتزام بحماية مداخيل المواطنين، ودعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في مؤسسة التأمينات.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد؛ وارتفاع إجمالي الحالات إلى 317.