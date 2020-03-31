رسالة توبيخ أمريكية للسعودية

وبّخ أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، السفيرة السعودية لدى بلادهم، ريما بنت بندر آل سعود، بسبب حرب أسعار النفط بين المملكة مع روسيا، مهددين بتغيير العلاقات مع المملكة.

وقال السيناتور "تيد كروز" إنه و12 عضوا في مجلس الشيوخ، وجّهوا رسالة إلى السعودية عبر السفيرة، ووبخوها بسبب استغلالها لأزمة فيروس "كورونا"، عبر التلاعب بأسعار النفط، ضمن الخلافات مع روسيا، الأمر الذي تسبب بالإضرار بمنتجي نفط أمريكيين وإخراجهم من السوق.

وأوضح "كروز" أنه وزملاءه وبّخوا بشدة السفيرة السعودية في الولايات المتحدة، وحثّوها على اتخاذ مجموعة من الخطوات من أجل التخفيف من حدة الحرب الاقتصادية "التي تُشن ضد الولايات المتحدة"، عبر تقليل سعر النفط.

وقال كروز إن السعودية كانت تتذرع بأن الروس هم من بدأوا الحرب النفطية، وإن رده كان أن روسيا ليست صديقة للولايات المتحدة، مثل "السعودية التي لا تتصرف الآن كحليف"، مشيرا إلى أن قرارها يتسبب بإغلاق وتدمير آلاف المشاريع الصغيرة في عموم الولايات المتحدة.

وأوضح أنه طلب من السعوديين التراجع عن قراراتهم الأخيرة، بما يشمل استقرار سوق أسعار النفط، مشيرًا إلى أنه ليس هناك حاجة إلى "خفضه بشكل مصطنع".

وهدّد كروز السعودية قائلًا إن لم تعدل عن قراراتها في هذا المجال، فإن العلاقة مع الولايات المتحدة ستتغير بشكل كامل".