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الصحة العالمية لدول آسيا: استعدوا لمعركة طويلة ضد كورونا


طالبت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، دول منطقة آسيا- المحيط الهادي بالاستعداد لمعركة طويلة ضد فايروس كورونا، وشددت على أهمية أن لا تخفف الدول من الاجراءات الاحترازية حتى في حال تراجعت حالات الإصابة بالفايروس.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة غرب المحيط الهادي تاكيشي كاساي "هذا وباء لم يشهد العالم مثله من قبل، ولقد غير نظامنا وعرض حياة المواطنين للخطر بصورة غير مسبوقة".

وأضاف" لأكون صريحا، الوباء بعيد عن نهايته في آسيا والمحيط الهادي"، موضحا أن "هذه سوف تكون معركة طويلة المدى، ولا نستطيع أن نتهاون في إجراءاتنا الاحترازية".

وأوضح كاساي أن هناك نحو 50 لقاحا يجرى تجربتها، مشيرا إلى أنه يتم استخدام عدة لقاحات في تجارب سريرية بالفعل.

واوضح أن المنظمة تجري تجارب لاختبار مدى سلامة وفعالية بروتوكلات العلاج، مطالبا الدول بالمشاركة في الدراسات التي يمكن أن تساعد في التوصل لنتيجة يمكن إخضاعها للتحليل.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الابحاث تسير" بسرعة فائقة" فإن على الدول اتباع "الأساليب المتعارف عليها" التي تتعلق بالرصد والعزل واختبار الحالات في وقت مبكر بالإضافة إلى تطبيق تباعد اجتماعي للمساعدة في وقف أو إبطاء انتقال الفايروس في نفس الوقت.

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