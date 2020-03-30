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المجرم نتنياهو يعلن رسمياً الدخول الفوري في حجر صحي


أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني المجرم بنيامين نتنياهو،الاثنين (30 آذار 2020)، الدخول للحجر الصحي مع طاقمه المقرب، حتى الانتهاء من الفحوصات الطبية إثر مخالطته مع مصابه بفيروس "كورونا".

وقال مكتب نتنياهو، في بيان صحفي جديد، إنه "ولإزالة الشكوك فقد قرر نتنياهو دخوله مع طاقمه للحجر الصحي الى حين الانتهاء من التحاليل الطبية، بينما ستقرر وزارة الصحة وطبيب نتنياهو الخاص موعد انتهاء الحجر الصحي".

وكان مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نفى التقارير التي أفادت أن الأخير سيدخل في عزلة لمدة أسبوع، بعدما تأكد إصابة مستشارته بفيروس "كورونا".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن "مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، نفى التقارير التي أفادت أن الأخير سيدخل في عزلة لمدة أسبوع، بعد أن تأكدت إصابة مستشارته بفيروس "كورونا".

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