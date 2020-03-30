بعد إصابة مستشارته بـ"كورونا".. المجرم نتنياهو في العزل الصحي

كشفت مصادر إعلامية عبرية، الاثنين، أن وزارة الصحة في الكيان الصهيوني تدرس تحويل رئيس الحكومة المنتهية ولايته المجرم بنيامين نتنياهو، للحجر الصحي بعد تأكد إصابة مستشارته بفيروس "كورونا".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "نتنياهو اختلط مع مستشارته لشئون المتدينين اليهود والتي تبين لاحقا أنها مصابة بالفيروس"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يخضع نتنياهو اليوم لفحص كورونا، وقد يضطر إلى الدخول في حجر صحي أيضا".

وقال مسؤولون في وقت سابق اليوم، إن "الاختبارات أكدت إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ب‍فيروس كورونا الجديد، لكن لم يعرف بعد إن كان نتنياهو البالغ من العمر 70 عاما قد تعرض لاحتمال الإصابة أو إن كان عمله قد تأثر بذلك".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة "كورونا".