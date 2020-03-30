إسبانيا.. أكثر من 12 ألف عامل بمجال الصحة مصابون بكورونا

أعلنت مسؤولة في مديرية الطوارئ الصحية الإسبانية، الاثنين، أن أكثر من 12 ألف عامل في مجال الصحة قد أثبتت نتائج التحاليل، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ماريا خوسيه سييرا نائبة مديرة الطوارئ الصحية في مؤتمر صحفي، إن" 12298 عاملاً في مجال الصحة، أجروا تحاليل للكشف عن إصابتهم ب‍فيروس كورونا، وكانت إيجابية".

وأضافت سييرا، أن "هذا العدد من المصابين في مجال الصحة بالفيروس يعادل حوالي 14٪ من حالات الإصابة المؤكدة في البلاد، والبالغ عددها 85195".

وكانت وزارة الصحة الإسبانية قد أعلنت في آخر إحصائية لها، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 85195 وعدد الوفيات إلى 7340.