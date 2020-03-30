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في تصريح يدل على اجرامه .... ترامب: موت 200 ألف أمريكي بسبب كورونا أمر جيد


حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أكثر من مليوني شخص سيموتون إن لم تفعل الحكومة إجراءات لمنع تفشي فيروس "كورونا"، معتبرا أن حصر عدد الوفيات ما بين 100 إلى 200 ألف حالة أمرا "جيدا".

وقال ترامب إنه، ووفقا لبعض التوقعات، يمكن أن يصل عدد الوفيات إلى 2.2 مليون شخص "إذا تمكنا من تقليل عدد الوفيات إلى 100-200 ألف شخص، فهذا يعني أننا قمنا بعمل جيد".

واضاف ترامب في مؤتمر صحفي: "نعمل على تجربة دواء جديد ل‍فيروس كورونا ونحن ننتظر النتائج وسيتم توفير 50 ألف جهاز اختبار بهدف تشخيص الإصابات ب‍فيروس كورونا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نتواصل مع دول أخرى ونحصل على مساعدة منها بشأن تجاربها في مكافحة فيروس كورونا".

وتابع: "نعمل على إمداد الولايات بالمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس... أرسلنا الكثير من المعدات الطبية لعدد من الولايات... نحشد كل قدراتنا المتاحة لمساعدة الطواقم الطبية على إنقاذ حياة المصابين ب‍فيروس كورونا.

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