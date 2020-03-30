عالم بريطاني يؤكد قرب جهوزية فحوص الأجسام المضادة لكورونا

أكد نيل فيرغسون أستاذ علم الأحياء الرياضي في إمبريال كوليدج في لندن، الاثنين، إنه ثمة بوادر على أن وباء كورونا يتراجع في بريطانيا، وإن فحوص الأجسام المضادة قد تكون جاهزة خلال أيام.

وتحدث فيرغسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" قائلا: "نعتقد أن الوباء في سبيله للتباطؤ الآن في بريطانيا".

وكانت بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، قد اتخذت في بادئ الأمر إجراءات متواضعة لاحتواء انتشار المرض كانت أقل من غيرها من دول أوروبية مثل إيطاليا، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون فرض قيودا صارمة بعد أن أظهرت توقعات بأن عدد الوفيات قد يصل إلى ربع مليون بريطاني.

وأصبح جونسون يوم الجمعة أول زعيم لقوة كبرى تعلن إصابته بكورونا وهو قيد الحجر الصحي الآن في مقر رئاسة الوزراء.

وأوضح فيرغسون أن ثلث أو ربما 40 بالمئة من الحالات لا تظهر عليها أعراض، مضيفا أنه ربما تكون الإصابة بالمرض قد طالت ما بين اثنين بالمئة وثلاثة بالمئة من سكان بريطانيا، ومحذرا من أن البيانات ليست كافية أو دقيقة بما يكفي لاستخلاص نتائج مؤكدة.

وتابع أستاذ علم الأحياء قائلا إن فحوص الأجسام المضادة في المراحل النهائية قبل بدء طرحها وقد تكون جاهزة للاستخدام في غضون "أيام وليس أسابيع".

وبحسب مسؤولين أمس فإن البيانات تشير إلى وفاة 1228 شخصا بالفيروس في بريطانيا وحتى الساعة الثامنة بتوقيت غرينيتش يوم 29 آذار، وأن الاختبارات قد شملت 127737 فردا في البلاد تأكدت إصابة 19522 شخصا منهم بالفيروس وجاءت نتائج فحص 108215 شخصا سلبية.