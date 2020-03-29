كورونا.. تركيا تسجل 23 وفاة و1815 إصابة خلال 24 ساعة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا اليوم الأحد، تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و23 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد قوجا في تغريدة على "تويتر" تسجيل "1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 8982 اختبارا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 9982"​​​.

وأضاف: "توفي 23 مصابا بفيروس كورونا وبالتالي ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 131 حالة"، مشيرا إلى "وجود 568 مصابا في العناية المركزة وشفاء 105 آخرين".

واتخذت السلطات التركية إجراءات عدة شملت الحجر الصحي على عدد من البلدات والقرى، كما قيدت حركة السفر الداخلي بين المدن وأعطت المحافظين صلاحية السماح للراغبين بالتنقل.