تعافي مستشار قائد الثورة الاسلامية السيد علي اكبر ولايتي من كورونا

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، قد تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو يقضي فترة نقاهة حاليا.

وكان مصدر صحفي أفاد في 12 مارس الجاري بأن علي أكبر ولايتي أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.