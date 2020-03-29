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إصابة أحد أقرباء مستشاري نتنياهو بفيروس كورونا


كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أحد مستشاري رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أدخل المستشفى للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، بعد إصابة أحد اقربائه بالفيروس.

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن "نتنياهو التقى بأحد مستشاريه، وبعد يومين، أدخل قريب المستشار الذي التقى ذلك الشخص الخميس الماضي، إلى المستشفى بعد التأكد من إصابته بالفيروس".

وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء، إن "المستشار كان في محيط رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي، ولكن تم الحفاظ على تعليمات المسافة".

وأضاف أن "المستشار ليست لديه أي أعراض".

ووفقا لتوجيهات وزارة الصحة الاسرائيلية ، فإن "نتنياهو غير مطلوب للعزل في هذه المرحلة، لأنه لا يتعرض بشكل مباشر لمريض تم التحقق منه، لكن الوضع قد يتغير في حال تبين أن الفحص لهذا المستشار إيجابي"

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