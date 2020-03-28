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اقالة وزير النقل التركي تزامنا مع أزمة كورونا


أعفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير النقل محمد جاهد طورهان من منصبه اليوم السبت، في وقت تكافح فيه البلاد تفشي فيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بحياة 92 شخصا.

وأوضح قرار الإقالة المنشور في الجريدة الرسمية أنه تم تعيين عادل كارا إسماعيل أوغلو وزيرا جديدا، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وتأتي الخطوة المفاجئة في وقت تنتهج فيه تركيا سلسلة إجراءات تشمل فرض قيود على السفر الدولي وبين المدن بعد أن قفز عدد حالات الإصابة ب‍فيروس كورونا بمقدار الثلث يوميا إلى 5698 حالة.

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