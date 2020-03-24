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الحرس الثوري الإيراني ينفذ عمليات دفاع بيولوجي لمكافحة كورونا غرب البلاد


أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ عمليات للدفاع البيولوجي لمكافحة فيروس كورونا في مدينة كنكاور بمحافظة كرمانشاه غرب البلاد.

ووفقا لوكالة “إرنا” قال مساعد شؤون العمليات لمقر “النجف الاشرف” غرب إيران العميد علي سليماني العميد علي سليماني خلال اجتماع عقد في مدينة كنكاور،امس الاثنين إن”عمليات الدفاع البيولوجي ستنفذ في هذه المدينة من قبل الحرس الثوري في محافظة كرمانشاه وبالتعاون من قبل فيلق “أنصار الحسين” في همدان”.

وأوضح أن”عمليات الدفاع البيولوجي لمكافحة فيروس كورونا المستجد كانت في الأيام الأولى مركزة على الأماكن المزدحمة في طهران ومراكز المحافظات ومن ثم شملت المدن الأصغر”.

وأضاف” استمرارا لهذه العمليات سيتم تطهير وتعقيم مدينتي كنكاور وكودين وبعض القرى التابعة لهما”.

بدوره صرح قائد لواء القوات الخاصة “انصار الرسول (ص)” العقيد فيض اللهي الذي يتولى قيادة العمليات، أن”إجراءات اللواء بدأت في منطقة ورامانات”، موضحا أن”عمليات التطهير تبدا الثلاثاء في كنكاور بواسطة وحدات الحرب الحديثة وقوات التدخل السريع الصحية”.

وأشار إلى أن”عملية التطهير ستجري في المناطق المحددة والملوثة أكثر من غيرها، زقاق بزقاق، وفقا لبرنامج جامعة العلوم الطبية ومقر الدفاع البيئي”.

وأوضح أن”الفرق المشاركة في العمليات هي 12 فريق عربات و12 فريق دراجات نارية مجهزة بمواد ومعدات تطهير وتلقت التدريبات اللازمة لإزالة التلوث”.

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الحرس الثوري الإيراني ينفذ عمليات دفاع بيولوجي لمكافحة كورونا غرب البلاد
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