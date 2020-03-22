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الصين تطلق الرحلة الاولى من "قطار كورونا" إلى أوروبا


كشفت وسائل إعلام صينية رسمية، أن بكين أطلقت الرحلة الأولى لقطار شحن يحمل مساعدات ويتجه إلى أوروبا، للمساعدة على تجاوز المحنة الصحية التي تسببها فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد أن وضعت الصين قدمها اليمنى على طريق التعافي من الفيروس المستجد، حيث بدأ البلد الآسيوي تقديم المساعدات إلى دول أوروبية عدة، خرج فيها الوباء عن السيطرة.

وغادر القطار محطة ييوو شرقي الصين، اليوم الأحد، صوب العاصمة الإسبانية مدريد، محملا بـ110 آلاف كمامة طبية، ومئات البدلات الواقية، والمستلزمات الطبية الأخرى، لمكافحة انتشار الفيروس.

وقالت صحيفة "الشعب" الصينية، إن رحلة القطار سوف تستغرق نحو أسبوعين.

ودخلت الصين المنطقة الآمنة فيما يخص فيروس كورونا المستجد، مع تراجع أعداد المصابين والمتوفين من جراء المرض، فيما بدت الأرقام مفزعة في عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا.

واليوم الأحد قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت 46 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم السبت.

وسجلت الآن الصين 81054 حالة إصابة بكورونا منذ بداية تفشي الفيروس أواخر العام الماضي، و3261 حالة وفاة من بينها 6 حالات يوم السبت.

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