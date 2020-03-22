نائب الرئيس الأمريكي: أنا وزوجتي سنخضع لفحص فيروس كورونا

قال مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي إنه وزوجته سيجريان فحصا للكشف عن فيروس كورونا المستجد في وقت لاحق السبت بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد طاقمه بالفيروس.

وقال بينس في إفادة صحفية في البيت الأبيض "طبيب البيت الأبيض أشار إلى أنه ليس لديه ما يدعو للاعتقاد بأنني تعرضت للفيروس وأنه لا توجد حاجة لإخضاعي للكشف".

وأضاف "بالنظر إلى موقعي كنائب للرئيس وقائد لمهمة البيت الأبيض لمكافحة الفيروس، سأخضع أنا وزوجتي للكشف في وقت لاحق اليوم".