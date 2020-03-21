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فيروس كورونا يصل إلى البنتاغون


أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن عنصرين على الأقل من كوادرها العاملين في مقرها مصابان بفيروس كورونا المستجد، في أول تأكيد رسمي لوصول المرض إلى البنتاغون

وقالت قيادة القوات الجوية الأمريكية، في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة، إن موظفا عاملا في مكتب وكالة الصحة لوزارة الدفاع بولاية فيرجينيا خضع مؤخرا لفحص خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية، مشيرة إلى أنه زار مقر البنتاغون للمرة الأخيرة يوم 16 مارس الحالي.

وأضافت قيادة القوات الجوية أنه تلقى لاحقا المساعدة الطبية ووضع نفسه في الحجر الصحي المنزلي، مشيرة إلى أنه تم إطلاع كل الأشخاص الذين دخلوا في اتصالات مباشرة معه على الوضع، وتم الطلب منهم جميعا الالتزام بتعليمات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها

كما ذكر البيان أن عسكريا متعاقدا يدخل ضمن القوات الجوية ويعمل في مقر وزارة الدفاع خضع لفحص خاص بالفيروس أعطى أيضا نتائج إيجابية، لافتة إلى أنه زار البنتاغون للمرة الأخيرة في يوم 2 مارس، وبدأ بتلقي المساعدة الطبية ووضع نفسه في العزل المنزلي منذ 7 مارس.

وأفادت بأن العسكري المتعاقد زار مؤخرا منتدى في قاعدة أندروس بولاية ماريلاند، وتم إخضاع كل من تواصل معه لمراقبة صحية، إلا أن إدارة شؤون الصحة في ولاية فيرجينيا، التي تابعت حالته، أشارت إلى أن الخطر النابع عن الشخص منخفض لأنه لم تسجل لديه أي أعراض في حينه.

ويؤكد هذا البيان أول إعلان رسمي من قبل وزارة الدفاع الأمريكية أن عدوى فيروس "COVID-19" وصل إلى البنتاغون، بينما ذكرت واشنطن سابقا أن عددا كبيرا من عسكرييها مصابون بالفيروس، فيما وضع نحو 2600 من كوادرها العسكرية المنتشرة في أوروبا أنفسهم في الحجر الصحي.

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