روحاني: القيود على التحركات ستستمر لـ2-3 أسابيع

اعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، ان القيود على التحركات بسبب تفشي فيروس "كورونا" ستستمر لـ2-3 أسابيع ومن المتوقع أن يتحسن الوضع في غضون أسبوعين.

وأضاف روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت "الأعداء يتآمرون لتعطيل الإنتاج والنشاط الاقتصادي في إيران في المرحلة الحالية .. سنواصل العمل والانتاج والنشاط الاقتصادي من دون توقف ضمن مراعاة البرتوكولات الصحية".

وأوضح روحاني أن "التوجيهات الخاصة بالبقاء في المنازل وقيود السفر ستطبق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط لمواجهة تفشي كورونا"، منوها أن "بعض المراكز التجارية المكتظة أغلقت منذ أمس الجمعة وبعضها سيغلق منذ اليوم لمدة أسبوعين".

ولفت الرئيس إلى أنه "سيمدد دوام المدارس والجامعات شهرا إضافيا بعد القضاء على الفيروس".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت أمس الجمعة أن عدوى "كورونا" في إيران، تصيب 50 وتفتك ب 6 مواطنين في كل ساعة.