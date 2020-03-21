ثلاث دول عربية لم يدخلها كورونا حتى الآن

بعدما اجتاح فايروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالمياً، العشرات من دول العالم، لم تعلن دول سوريا واليمن وليبيا رسمياً تسجيل أية إصابات بالفايروس حتى الآن.

فقد أكدت وزارة الصحة السورية، عدم تسجيل أي إصابة، واتخذت السلطات عددا من القرارات الاستباقية لتفادي انتشار الوباء، فعلقت الدراسة في الجامعات والمدارس والمعاهد التقنية العامة والخاصة. ومنعت المقاهي والمطاعم من العمل، وأوقفت الأنشطة والتجمعات الرياضية والثقافية كافة.

أما في اليمن، فقد قال وزير الصحة ناصر باعوم، إنه تم إخضاع جميع الوافدين إلى البلاد للفحوصات، ولم يتم تحديد أي إصابة، وأصدرت سلطات البلاد حزمة قرارات لمكافحة الفايروس، أبرزها تعليق الرحلات الجوية كافة لمدة أسبوعين.

وفي ليبيا، قال رئيس المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن البلاد خالية من فيروس "كورونا" لكنها ليست في وضع يؤهلها لمواجهته، وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أنها خصصت نحو 360 مليون دولار أميركي لمكافحة المرض حال وصوله.