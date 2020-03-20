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رئيس وزراء بريطانيا يأمر المقاهي والحانات والمطاعم الإغلاق لأجل غير مسمى


طلب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من المقاهي والحانات والمطاعم في جميع أنحاء المملكة المتحدة بالإغلاق، مساء اليوم الجمعة، إلى أجل غير مسمى، وذلك للمساعدة في إبطاء انتشار تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال جونسون للصحفيين في داونينغ ستريت: "نطلب من المقاهي والحانات والمطاعم أن تغلق الليلة في أقرب وقت ممكن وألا تفتح غدا"، ولكنه لفت أيضا إلى أنه في إمكانها الاستمرار في تقديم خدمات الطلبات الخارجية، بحسب وكالة رويترز.

وطلب جونسون من البريطانيين عدم الخروج من المنزل قائلا: "قد يميل بعض الناس بالطبع إلى الخروج الليلة، وأقول لهؤلاء الناس أرجوكم لا تفعلوا".

وتابع: "إن الأمر أصبح واضحا للحد من التجمعات الاجتماعية بنسبة 75٪، نحن بحاجة الآن إلى إجراء توضيح مطلق أننا ننفذ عمليات الإغلاق في البلاد".

وطالب بوريس جونسون البريطانيين بالتسوق بشكل معقول، منوها إلى أن محال السوبر ماركت تتمتع بمخزون جيد من السلع الغذائية، وأنه سوف يلتقي مع أصحابها غدا السبت.

وأكد على أن بريطانيا ستتخذ تدابير استثنائية لوقف الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الوفاة الجديدة جراء فيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 الساعة الماضية 39 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس 167.

وكان رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون طلب، أمس الخميس، التقيد بالإجراءات وتجنب التجمعات لمكافحة انتشار الفيروس، وحدد موعدا يمكن أن تتمكن بلاده خلاله من "عكس المسار" بالنسبة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف جونسون، في مؤتمر صحفي، من مقر الحكومة في داونينغ ستريت: "بإمكاننا عكس المسار خلال 12 أسبوعا"، بشرط أن يتبع البريطانيون التوصيات بتجنب التجمعات.

وأوصت بريطانيا، التي سجلت حتى يوم أمس الخميس 128 وفاة، بتجنب التجمعات والعمل عن بعد، وستغلق المدارس في البلاد، اعتبارا من اليوم الجمعة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

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