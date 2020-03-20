الاردن تفرض حظراً للتجوال في عموم البلاد

اعلن وزير الاعلام الاردني امجد العضايلة، الجمعة، عن فرض حظر للتجوال في عموم البلاد اعتبارا من صباح السبت وحتى إشعار آخر ضمن إجراءات مواجهة فايروس كورونا.

وقال العضايلة في مؤتمر صحفي، إن "كل من يخالف الأمر ييعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد".

واضاف ان "القرار سيضم إغلاق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة، وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء، عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه".

واوضح العضايلة، انه "يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة".