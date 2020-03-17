الحجر الصحي لأميرين أردنيين

أفادت وسائل إعلام أردنية، الثلاثاء، بان الحجر الصحي طال أميرين أردنيين، هما محمد والحسين ابنًا الأمير طلال بن محمد، بعد عودتهما من السفر.

وأشارت وسائل الاعلام الى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى ٢٩ حالة في البلاد، في حين استقرت أرقام المحجور عليهم إلزاميًا في فنادق عمان والبحر الميت والعقبة عند ٤ آلاف شخص تقريبا.

وتحدثت وسائل إعلام، عن إلغاء رحلات جوية كان من المقرر أن تصل اليوم الثلاثاء، ما دفع باتخاذ قرار بإغلاق مطار الملكة علياء الدولي مع وصول آخر رحلة متوقعة، وأكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة في وقت سابق من يوم أمس أن عدد من الحجوزات تم إلغائها بعد معرفة القادمين بالحجر الصحي الإلزامي لمدة ١٤ يوما فور وصولهم المملكة.

وكشف موقع هلا أخبار المقرب من القوات المسلحة (الجيش العربي) أن من بين المواطنين العائدين من السفر وتم حجزهم الزاميا في أحد فنادق البحر الميت، أميرين أردنيين هما محمد والحسين ابنًا الأمير طلال بن محمد.

وأعلن الأردن يوم السبت الماضي أنه سيتم إغلاق المطارات والمعابر الحدودية بشكل تام مع انتهاء عمل يوم الثلاثاء، في وقت استقبلت البلاد نحو ٤ آلاف أردني عبر مطار الملكة علياء الدولي، جرى الحجر الصحي الإجباري لهم في فنادق البحر الميت التي أعلنت منطقة عسكرية مغلقة، وفنادق في عمان ومدينة العقبة، بحسب وزير الإعلام أمجد العضايلة.

وفي تطور لاحق دخلت مدن أردنية جديدة على خط الإصابات بعد ارتفاع عدد الإصابات المشتبه بها في محافظة إربد شمال البلاد إلى سبع حالات، والاشتباه بحالة جديدة في مدينة معان جنوب المملكة.

ومازالت مواقع التواصل الاجتماعي تنقل شكاوى مواطنين من وضع العائدين في الحجر الصحي الإجباري في ظل عدم توفير شروط العزل الطبي، ومخاوف من اختلاط المصابين بغير المصابين.

وكانت الحكومة الأردنية لوحت بفرض قانون الدفاع، في حال وجود تجاوزات للقرارات الصارمة في منع التجمعات في الأماكن العامة، وإغلاق المطاعم، وإلغاء الصلاة في المساجد والكنائس، وتعليق دوام المؤسسات التعليمية.