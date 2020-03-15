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الموافقة على فاليفافير Falivavir ، كدواء مضاد لفيروس كورونا


تمت الموافقة على دواء Favilavir (Favipiravir) الخاص بشركة زيجيانغ هيسون للأدوية المضادة للفيروسات كعلاج اختباري لفيروس كورونا، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقالت التقارير الأولية لوسائط الإعلام أنّ العقار حصل على موافقة إدارية كدواء لفيروس كورونا. في حين أنّ تقارير محدثة تقول أنّ الشركة تلقت الموافقة على التجارب السريرية لاختبار Favilavir على مرضى كوفيد 19 Covid-19.

وقد جاء في وثيقة الموافقة الصادرة عن الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية أن الشركة استوفت الشروط اللازمة لتصنيع النسخة العامة من Favipiravir ولكنها تحتاج إلى مزيد من العمل في مجال البحوث الصيدلية والصيدلة الإكلينيكية.

وتمّت الموافقة على Favilavir للتسويق في علاج الأنفلونزا وهو واحد من الأدوية الثلاثة التي تظهر فعالية ضد الفيروس التاجي( كورونا) في التجارب البشرية.

وفقا لرئيس قسم التكنولوجيا الحيوية في المركز الوطني الصيني زانغ شينمين ، أظهر Favilavir لمحة مشجعة مع ردود فعل سلبية معتدلة في مرضى الفيروس التاجي (كورونا) في التجارب في شينزين ، مقاطعة غوانغدونغ.

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الموافقة على فاليفافير Falivavir ، كدواء مضاد لفيروس كورونا
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