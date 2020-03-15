وزيرا الخارجية الايراني والاذربيجاني يجريان محادثات هاتفية بشأن انتشار كورونا

أجرى وزيرا خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان، محادثات هاتفية عصر الاحد بشأ انتشار فايروس كورونا في المنطقة والعالم، وبحثا بشأن ضرورة التعاون الجماعي بين كل الدول بهذا الشأن.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء نقلا عن الموقع الاعلامي لوزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، بأن محمد جواد ظريف والمار ممدياروف تبادلا وجهات النظر خلال محادثاتهما الهاتفية بشأن انتشار كورونا في المنطقة والعالم وبحثا ضرورة التعاون الجماعي بين كل الدول لاحتواء كورونا.

وخلال هذه المحادثات الهاتفية، أعرب وزير الخارجية الايراني عن تقديره للمساعدات التي قدمتها جمهورية اذربيجان حكومة وشعبا، ورأى ان الحظر الاميركي الأحادي الجائر يشكل عقبة هامة امام مكافحة ايران لهذا الفايروس الخطير، مشددا على ان ايران والعالم سيتجاوزان هذه المرحلة الصعبة.