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إعلان نتيجة فحص ترامب لفيروس كورونا


أعلن شون كونلي طبيب الرئيس الأميركي، صورة من نتائج فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لدونالد ترامب بعد حالة من الجدل.

وأظهرت نتائج الفحص أن عينة ترامب جاءت "سلبية"، ما يعني أنه غير مصاب ب‍فيروس كورونا.

وقال الطبيب شون كونلي "تلقّيت هذا المساء تأكيداً بأنّ اختبار (فيروس كورونا) سلبيّ".

وأضاف "بعد أسبوع على تناوله العشاء في مارالاغو بفلوريدا مع الوفد البرازيلي، لا يُظهر الرئيس أيّ أعراض".

وسبق ذلك، إعلان ترامب خلال مؤتمر صحفي خضوعَه لفحوصات طبية تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد ترامب تخصيص نحو 4 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، وتحدث عن توافر 50 مليار دولار ضمن خطة الطوارئ.

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