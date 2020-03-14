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فرنسا تحذر من استخدام هذه الأدوية لعلاج فيروس كورونا


حذر وزير الصحة الفرنسي، اليوم السبت، المواطنين من استخدام الأدوية المضادة للالتهاب إذا ظهرت عليهم أعراض تشبه الإصابة بفيروس كورونا لأن هذه الأدوية قد تزيد حالتهم سوءا.

وحسب "رويترز" قال الوزير أوليفييه فيران على تويتر "تناول الأدوية المضادة للالتهاب (ايبوبروفين وكورتيزون...) قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدوى. إذا كنت مصابا بارتفاع في درجة الحرارة فعليك أن تأخذ باراسيتامول".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إغلاق المدارس ودعا الناس إلى تجنب الاختلاط عن قرب خشية نشر الفيروس الذي أودى بحياة 79 شخصا في فرنسا وأصاب أكثر من 3600 هناك.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا.

وأكدت المنظمة الدولية أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.

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