الحكومة الروسية تقر تدابير جديدة لمكافحة كورونا

كلف رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين وزارة الصحة بإخطار المؤسسات الطبية في البلاد بجملة إجراءات إلزامية في مجال تشخيص عدوى فيروس كورونا المستجد ومكافحتها.

وكلف وزارة الصناعة والتجارة بالإبلاغ عن حجم منتجات الوقاية والتطهير ضد الفيروس، وجهاز الأمن الفدرالي ووزارتي الداخلية والخارجية، بوضع مشروع قرار لتعليق مرور الأجانب عبر الحدود البرية مع بولندا والنرويج اعتبارا من 15 مارس.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تلقي المواطنين الروس معلومات كاملة وموثوقة حول انتشار فيروس كورونا.

وأكد على ضرورة منح طبيب الرقابة الصحية العام في روسيا، حق إلزام المرضى المصابين بالحجر الصحي المنزلي.

وأكد ميشوستين على ضرورة تقليص الفعاليات الجماهيرية في مختلف أنحاء روسيا.