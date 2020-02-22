خفر السواحل الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في خليج عمان ويعتقل طاقمها

احتجز خفر السواحل الإيراني، اليوم السبت، سفينة أجنبية في ميناء جاسك بخليج عمان، واعتقلت 13 شخصا كانوا على متنها، بتهمة تهريب الوقود.

وأعلن قائد خفر السواحل الإيرانية في محافظة هرمزغان، حسين دهكي، احتجاز سفينة أجنبية في خليج عمان، وسحبها إلى ميناء جاسك، بينما كانت تهرب حمولة تقدر بمليون ليتر من مادة الغازوئيل بشكل غير قانوني خارج البلاد.

وأشار دهكي إلى أنه تم اعتقال 13 شخصا كانوا على متن السفينة، مؤكدا أن جميعهم أجانب، ولم يشر عن الدولة التي تتبع لها السفينة أو وجهتها أو جنسية البحارة.

واحتجزت البحرية الإيرانية في وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، سفينة أجنبية على متنها 12 بحارا بتهمة تهريب الوقود.

وفي يوليو/تموز الماضي، احتجزت البحرية الإيرانية أيضا ناقلة نفط مع طاقمها كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من القوارب الإيرانية إلى السفينة في المياه الدولية.