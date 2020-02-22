الصفحة الدولية

خفر السواحل الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في خليج عمان ويعتقل طاقمها


احتجز خفر السواحل الإيراني، اليوم السبت، سفينة أجنبية في ميناء جاسك بخليج عمان، واعتقلت 13 شخصا كانوا على متنها، بتهمة تهريب الوقود.

وأعلن قائد خفر السواحل الإيرانية في محافظة هرمزغان، حسين دهكي، احتجاز سفينة أجنبية في خليج عمان، وسحبها إلى ميناء جاسك، بينما كانت تهرب حمولة تقدر بمليون ليتر من مادة الغازوئيل بشكل غير قانوني خارج البلاد.

وأشار دهكي إلى أنه تم اعتقال 13 شخصا كانوا على متن السفينة، مؤكدا أن جميعهم أجانب، ولم يشر عن الدولة التي تتبع لها السفينة أو وجهتها أو جنسية البحارة.

واحتجزت البحرية الإيرانية في وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، سفينة أجنبية على متنها 12 بحارا بتهمة تهريب الوقود.

وفي يوليو/تموز الماضي، احتجزت البحرية الإيرانية أيضا ناقلة نفط مع طاقمها كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من القوارب الإيرانية إلى السفينة في المياه الدولية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
علاء مبارك: مسرور ببراءتي!
انتخابات 2020 الأمريكية: الاستخبارات تنبه إلى "سعي روسيا لمساعدة " ترامب للفوز بفترة ثانية
خفر السواحل الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في خليج عمان ويعتقل طاقمها
براءة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"
الكرملين: مزاعم تدخل موسكو لدعم حملة ترامب "جنون"
في ظاهرة لم تحدث منذ ربع قرن... الجراد يهدد البلاد العربية
الصحة العالمية تكشف آخر تطورات فيروس "كورونا"
الإمارات تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"
الصحة الإيرانية: فيروس كورونا ربما انتشر في جميع أرجاء البلاد
الصین: نقف الى جانب ایران في مكافحة كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك