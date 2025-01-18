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مسلح يغتال قاضيين ويجرح ثالثا في المحكمة العليا في طهران وينتحر


أغتيل قاضيان وأصيب ثالث بهجوم مسلح أطلق النار على قضاة المحكمة العليا الإيرانية في طهران، قبل أن ينتحر، حيث ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المهاجم قام بإطلاق النار من مسدس في ساحة إيراك بالعاصمة طهران، ولم تعرف بعد هوية المهاجم.

والقاضيان الشهيدان هما حجة الإسلام رازيني، رئيس الشعبة 39، وحجة الإسلام والمسلمين مقيسه، رئيس الشعبة 53 في المحكمة العليا.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الشخص المهاجم ليس له أي قضية أمام المحكمة العليا، كما أنه ليس من موكلي فروع المحكمة. وفور وقوع العمل الإرهابي، يتم اتخاذ الإجراء للقبض على المسلح الذي سرعان ما أقدم على الانتحار".

ومن الجدير بالذكر أنه خلال العام الماضي، اتخذت السلطة القضائية إجراءات واسعة النطاق لتحديد ومحاكمة واعتقال ومحاكمة العملاء والعناصر المرتبطة بإسرائيل سيئ السمعة والعملاء والجواسيس و"الجماعات الإرهابية." حسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

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