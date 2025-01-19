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الرئيس الإيراني لا يستبعد إمكانية التعاون العسكري الشامل مع روسيا


لم يستبعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إمكانية إقامة تعاون عسكري شامل بين طهران وموسكو في المستقبل.

وقال بزشكيان ردا على سؤال حول إمكانية التعاون في مقابلة مع صحيفة "سولوفيوف": "بطبيعة الحال، في جميع المجالات التي يمكننا فيها مساعدة بعضنا البعض ومن ضمنها المجالان العسكري والأمني، سنحاول تطوير التعاون".

وأضاف الرئيس الإيراني: "علينا أن نتعاون حتى لا يتمكن العدو من تدميرنا بسهولة. يجب ألا يكون لدى العدو أي أوهام حول أنه يمكن التعامل معنا بسهولة".

وقد وقع الرئيسان الروسي والإيراني فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان يوم الجمعة في العاصمة الروسية موسكو، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وصرح بزشكيان في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع بوتين، أن روسيا وإيران قررتا إزالة جميع العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية.

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