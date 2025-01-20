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ترامب: العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ الآن


اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ الآن.

وقال ترامب في خطاب التنصيب :سنستعيد أمننا وسيادتنا وميزان العدالة مبينا ان حكومتنا فشلت في حماية مواطنينا. واضاف ترامب ان هناك العديد من التحديات لكننا سنقضي عليها . 

وتابع :منذ هذه اللحظة فإن الانهيار الأمريكي قد انتهى. واضاف ان : اليوم هو يوم التحرير

وقال :سأوقّع اليوم سلسلة من الأوامر التنفيذية التاريخية وسأوقف أي دخول غير قانوني وسأعيد ملايين الأشخاص دخلوا بلادنا بطريقة غير قانونية إلى بلادهم.

و اكد ترامب أنه سيرسل سارسل الافا من القوات الامريكية الى الحدود لوقف تدفق المجرمين والتعامل مع عناصر العصابات على أنهم ارهابيون.

وقال ترامب :"ان قواتنا المسلحة ستركز على مهمتها الوحيدة وهي الحاق الهزيمة بأعداء أمريكا وان جيشنا سيكون الاقوى على مستوى العالم ".

واضاف:"سنغير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا . وقال ان التسليح السيء لحكومتنا سيتوقف وسنصحح الاخطاء

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