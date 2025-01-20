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بايدن يصدر عفوا عن شقيقيه وزوجته قبل دقائق من تنصيب ترامب


أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، (20 كانون الثاني 2025)، عفوا رئاسيا استباقيا عن شقيقيه جيمس وفرانسيس دقائق قبل نهاية ولايته.

وشمل العفو أيضا زوجة شقيقه جيمس، سارة جونز بايدن.

وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي استدعوا في 8 نوفمبر تشرين الثاني 2023 شقيق الرئيس، جيمس بايدن، البالغ من العمر 75 عاما، إلى جانب الابن الأكبر هانتر بايدن، البالغ من العمر 54 عاما، للتحقيق في "ارتكابهما مخالفات تتعلق بأعمال تجارية محلية ودولية للعائلة".

وبعد توالي التحقيقات، قال محامي جيمس بايدن حينها إن تلك الاستدعاءات "لم تكن مبررة"، بينما وصفها محامي هانتر بايدن بأنها "مناورة سياسية" بناء على "مزاعم تم دحضها".

كما أفاد جيمس وزوجته سارة بأنه تم التحقيق في ملف من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي يربطها بقضية رشوة في عام 1998 تخص محاميا مشهورا في ولاية مسيسيبي كان يدرس إبرام شراكة تجارية مع جيمس بايدن.

وكان الرئيس جو بايدن مطلع ديسمبر كانون الأول الماضي عفوا عن ابنه هانتر بايدن الذي كان يواجه اتهامات بمخالفات مرتبطة بالأسلحة والتهرب الضريبي.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض حينها: "منذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، أكدت أنني لن أتدخل في قرارات وزارة العدل، وقد التزمت بوعدي حتى وأنا أشاهد ابني يحاكم بشكل انتقائي وغير عادل".

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