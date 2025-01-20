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الرئيس الروسي: السلام في أوكرانيا يجب أن يكون طويل الأمد


أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "السلام في أوكرانيا يجب أن يرتكز على احترام المصالح المشروعة لشعوب المنطقة"، مضيفا: "أن هدف التسوية الأوكرانية يجب ألا يكون هدنة قصيرة، بل سلام طويل الأمد".

وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "الهدف لا ينبغي أن يكون مجرد هدنة قصيرة، ولا نوعا من الاستراحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقا، بل ينبغي أن يكون سلاما طويل الأمد، يقوم على احترام المصالح المشروعة لجميع الناس، جميع الشعوب التي تعيش في هذه المنطقة"، مضيفا أن "الشيء الأكثر أهمية هنا هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، التي تحدثنا عنها مرات عديدة".

ورحب الرئيس الروسي بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحاته حول ضرورة القيام بكل شيء لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة.

وتابع: "نرى تصريحات ترامب وأعضاء فريقه حول الرغبة في استئناف الاتصال المباشر مع روسيا، والتي قاطعتها الإدارة المنتهية ولايتها دون أي خطأ من جانبنا ،كما نسمع تصريحاته بأن علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة ،بالطبع نرحب بهذا الموقف".

وكان ترامب اعلن قبل أيام بأنه يجري التحضير لعقد اجتماع مع بوتين، دون تحديد موعد دقيق للمحادثات".

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