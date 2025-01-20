بدء مراسم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

بدأت، قبل قليل، في مبنى الكونغرس مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان ترامب وصل برفقة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، إلى مبنى الكونغرس حيث تقام مراسم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وأكد بايدن، اليوم الاثنين، أنه ترك رسالة في المكتب البيضاوي للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وعندما سأله الصحفيون خارج البيت الأبيض عما إذا كان قد كتب رسالة، قال بايدن "نعم"، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل، وقال: "هذا بيني وبين ترامب".

وكان ترامب ترك، في عام 2021، رسالة لبايدن، الذي وصفها في وقت لاحق بأنها كانت "سخية للغاية".

يشار الى أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب حقق فوزاً ساحقاً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات التي توجه لصناديق اقتراعها الملايين من الأمريكيين بداية شهر تشرين الثاني 2024.